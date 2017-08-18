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Milli İlaç Üretimi, Devlet Yatırımı Kapsamına Alındı

MİLLİ İLAÇ ÜRETİMİ, DEVLET YATIRIMI KAPSAMINA ALINDI

Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında olan milli ilaç üretimi, devlet teşvik ve yardım yatırımı kapsamına alındı.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Milli İlaç Üretimi, Devlet Yatırımı Kapsamına Alındı(10/10)6

Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında olan milli ilaç üretimi devlet teşvik ve yardım yatırımı kapsamına alındı. İlaç üretiminin her aşamasının gerçekleşeceği laboratuvar yatırımlarına devlet altyapısından üst yapısına kadar her aşamasında destek olacak.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile Türkiye'nin 2023'te milli ilaç üretim hedefi için devlet kesenin ağzını açtı. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan karar ile Araştırma ve Referans Laboratuvarları, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarları ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleks yatırımları artık devlet tarafından teşvik edilecek yatırımlar arasına alındı.

Karar ile milli ilacı üretecek araştırmacılara dünya standartlarında araştırma yapabilecekleri kompleks laboratuvarların kurulması için devlet desteği sağlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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