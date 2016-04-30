

Türk mühendis ve teknisyenlerinin emeği, insansız uçak “Bayraktar”a aralık ayında füze takıldı. O günden beri test uçuşları yapan insansız hava aracı, harp başlığı taşımıyordu.



Konya'da yapılan testlerde füzeyle yapılan atışta, hedef tam isabetle vuruldu.







Roketsan, MAM-L isimli bombaları, insansız uçaklar için özel olarak üretti.