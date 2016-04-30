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MİLLİ İHA'DAN İLK ATEŞ


MİLLİ İHA'DAN İLK ATEŞ
Tarih : 30 Nisan 2016, 10:44
Puan Ver : Milli İha'dan İlk Ateş(7/10)9


Türk mühendis ve teknisyenlerinin emeği, insansız uçak “Bayraktar”a aralık ayında füze takıldı. O günden beri test uçuşları yapan insansız hava aracı, harp başlığı taşımıyordu.



Konya'da yapılan testlerde füzeyle yapılan atışta, hedef tam isabetle vuruldu.



Roketsan, MAM-L isimli bombaları, insansız uçaklar için özel olarak üretti.








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