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Milli Golcü Enes Ünal, Yeni Takımının Formasını Giydi

MİLLİ GOLCÜ ENES ÜNAL, YENİ TAKIMININ FORMASINI GİYDİ

İspanyol ekibi Villarreal'den Levante'ye transfer olan Enes Ünal, yeni takımının formasını giydi.

Tarih : 31 Ekim 2017, 16:30
Puan Ver : Milli Golcü Enes Ünal, Yeni Takımının Formasını Giydi(5/10)1

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen milli oyuncu Enes Ünal alınan özel bir izinle Levante'ye kiralandı.

Villarreal Kulübünden yapılan açıklamada, Levante ile Enes Ünal transferi konusunda sezon sonuna kadar kiralanmasında anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, satın alma opsiyonu olmadığını ifade eden Villarreal Kulübü, 1 Ocak 2018'den itibaren 20 yaşındaki futbolcuyu geri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

FEDERASYON SAKATLIKLAR SONRASI ÖZEL İZİN VERDİ

Levante'nin yaşadığı sakatlıklara sebebi ile İspanya Futbol Federasyonu bu transfere özel izin verildiği belirtilirken Enes'in bugün Levante tarafından basına tanıtılacağı belirtildi.

Sezon başında Manchester City'den 15 milyon Euro karşılığı Villarreal'e transfer olan Enes 6 lig maçında bir gole imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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