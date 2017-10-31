MİLLİ GOLCÜ ENES ÜNAL, LEVANTE'YE TRANSFER OLDU
İspanyol ekibi Villarreal'de forma şansı bulamayan Enes Ünal, sezon sonuna kadar Levante'de kiralık olarak forma giyecek.
Villarreal forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Levante'ye kiralandı. La Liga ekibi Villarreal'in sezon başında Manchester City'den 14 milyon Euro bonservisle transfer ettiği milli futbolcu Enes Ünal, Levante'ye kiralandı. Levante, transferi resmi Twitter hesabından duyurdu.
Enes, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sezon sonuna kadar Levante'de kiralık olarak forma giyecek.
LUCESCU "GİTSİN" DEMİŞTİ
Önceki günlerde A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu TRT canlı yayınında Enes Ünal'ın transferi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Rumen teknik adam, konuyla ilgili olarak Levante'nin Enes Ünal'ı istediğini ve oynaması için gitmesi gerektiğini tavsiye ettiğini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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