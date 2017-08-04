MİLLİ FUTBOLCUMUZ EMRE MOR, İNTER İLE ANLAŞMA SAĞLADI
Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcumuz Emre Mor, Inter ile anlaştı.
2 MİLYON EURO'YA KİRALANDI
İtalyan ekibi yetkilileriyle biraraya gelen milli oyuncunun menajeri Müzzi Özcan, transfer konusunda anlaşmaya vardı. İtalyan basını Inter'in Emre Mor'u 2 milyon Euro'ya kiraladığını yazarken, satın alma opsiyounun 10 milyon Euro olduğunu duyurdu.
CENGİZ'E RAKİP OLDU
Emre Mor'un milli takımdan arkadaşı ve yaşıtı olan Cengiz Ünder de geçtiğimiz haftalarda diğer İtalyan ekibi Roma'ya transfer olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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