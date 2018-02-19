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Milli Futbolcu Yunus Mallı'nın Hocası İstifa Etti
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Milli futbolcu Yunus Mallı'nın hocası istifa etti

MİLLİ FUTBOLCU YUNUS MALLI'NIN HOCASI İSTİFA ETTİ

Almanya Birinci Futbol Liginde Yunus Mallı'nın forma giydiği Wolfsburg'da teknik direktör Martin Schmidt görevinden istifa etti.

Tarih : 19 Şubat 2018, 23:40
Puan Ver : Milli Futbolcu Yunus Mallı'nın Hocası İstifa Etti(8/10)4

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'da teknik direktör Martin Schmidt görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Alman teknik adam Schmidt'in istifasının kabul edildiği belirtildi.

5. HAFTADA GÖREVE GELMİŞTİ

Schmidt, 2015-2017 yıllarında Mainz 05'i çalıştırdıktan sonra bu sezon 5. haftada Andries Jonker'in ayrılmasının ardından Wolfsburg'da göreve gelmişti.

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın da forma giydiği Wolfsburg, Bundesliga'da 23 haftada topladığı 24 puanla 14. sırada bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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