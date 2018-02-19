MİLLİ FUTBOLCU YUNUS MALLI'NIN HOCASI İSTİFA ETTİ
Almanya Birinci Futbol Liginde Yunus Mallı'nın forma giydiği Wolfsburg'da teknik direktör Martin Schmidt görevinden istifa etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'da teknik direktör Martin Schmidt görevinden istifa etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Alman teknik adam Schmidt'in istifasının kabul edildiği belirtildi.
5. HAFTADA GÖREVE GELMİŞTİ
Schmidt, 2015-2017 yıllarında Mainz 05'i çalıştırdıktan sonra bu sezon 5. haftada Andries Jonker'in ayrılmasının ardından Wolfsburg'da göreve gelmişti.
Milli futbolcu Yunus Mallı'nın da forma giydiği Wolfsburg, Bundesliga'da 23 haftada topladığı 24 puanla 14. sırada bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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