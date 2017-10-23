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Milli futbolcu Nuri Şahin'den genç sporculara tavsiyeler

MİLLİ FUTBOLCU NURİ ŞAHİN'DEN GENÇ SPORCULARA TAVSİYELER

Borussia Dortmund'ta forma giyen Nuri Şahin, genç sporculara tavsiyelerde bulundu. Milli futbolcu, başarılı olmanın yolunun çok çalışmaktan geçtiğini söyledi.

Tarih : 23 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Milli Futbolcu Nuri Şahin'den Genç Sporculara Tavsiyeler(8/10)4

Borussia Dortmund forması giyen milli yıldız Nuri Şahin, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlerin sporun tüm detaylarına hakim olması gerektiğini söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İLK TAVSİYEM ÇOK ÇALIŞMAK"

"Ben çok çalışmanın etkisine inanırım. O yüzden ilk tavsiyem hep budur. Çok çalışın. Yaptığınız sporun tüm detaylarına hakim olun. Merak edin. Antrenman bilimlerini ve beslenmeyi ne kadar bilirseniz o kadar az yanılırsınız. Saha dışında da hobileriniz olsun. Hayata dair konuşacak bilginiz olsun. Edebiyat, sinema, felsefe, müzik ilgi ve vizyonu getirir. Yaptığınız işten zevk alın. Başarıyı değil, mutluluğu arayın. Severek yaparsanız ve çok çalışırsanız zaten başarılı olursunuz. Hedefiniz hep büyük olsun. Hayal kurmak güzeldir. Hedefinize ulaştığınız oranda değil, hayal kurmaya devam ettiğiniz sürece mutlu olursunuz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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