MİLLİ FUTBOLCU ENES ÜNAL: LEVANTE'DEN TEKLİF ALINCA ŞAKA SANDIM
İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'den Levante'ye kiralanan Enes Ünal, "Teklifi duyduğumda şaka olduğunu sandım." dedi.
İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'den Levante'ye kiralanan Enes Ünal, "Teklifi duyduğumda şaka olduğunu sandım." dedi.
"LA LİGA'DA BÖYLE BİR KURAL OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Levante'nin bugün basına tanıttığı milli futbolcu, "La Liga'da böyle bir transfer olasılığı olduğunu bilmiyordum. Levante'nin benimle ilgilendiğini duyduğumda bunun şaka olduğunu sandım. Daha sonra gerçeği öğrendim. Levante gibi bir kulübe gelmenin kendimi geliştirmek ve goller atmak için iyi olacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.
"FARKLI DİLLER KOLAY DEĞİL"
La Liga'da oynamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Enes Ünal, "Farklı kültürler ve diller kolay değil. İspanyolca ile ilgili bazı problemlerim hala var. Yavaş yavaş öğreniyorum. Villarreal'de çift forvet oynuyorduk. Bu futbola daha çok alışmıştım ama inanıyorum ki Levante'de de en iyisini yapıp takımım için mücadele edeceğim." açıklamasında bulundu.
LA LİGA'DA SAKATLANAN OYUNCU YERİNE TRANSFER YAPILABİLİYOR
La Liga kurallarına göre transfer dönemi olmasa da bir kulüp, sakatlanan futbolcularına göre İspanya içerisinden özel izinle transfer yapabiliyor. Levante'de, sezon içinde iki futbolcu sakatlanıp en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı için La Liga'dan alınan izinle Enes Ünal transferi gerçekleşti.
Levante, Enes Ünal'ı Villarreal'den sezon sonuna kadar kiraladı. Villarreal, milli futbolcuyu 1 Ocak 2018'den itibaren isterse geri çağırma opsiyonuna sahip bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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