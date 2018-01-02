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Milli futbolcu Cengiz Ünder'e büyük onur!

MİLLİ FUTBOLCU CENGİZ ÜNDER'E BÜYÜK ONUR!

İtalyan kulübü Roma'nın Türk futbolcusu Cengiz Ünder, taraftarların oylarıyla "2017'nin Genç Oyuncusu" seçildi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 19:50
Puan Ver : Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!(6/10)2

İtalyan kulübü Roma'nın Türk futbolcusu Cengiz Ünder, taraftarların oylarıyla "2017'nin Genç Oyunucusu" seçildi.

OYLARIN %85'İNİ TOPLADI

Yapılan oylamada % 85 oy ile Cengiz 1'inci seçilirken, Pellegrini % 8 oy ile 2'nci, Emerson % 5 oy ile 3'üncü oldu.

"CENGİZ RAKİPLERİNİ RAHATÇA GEÇTİ"

Roma'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Giallorossi ile yazın sözleşme imzalayan Türk futbolcu, taraftarların ezici tercihi ile Lorenzo Pellegrini ve Emerson Palmieri'yi rahatça geçti" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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