MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NÜN ATATÜRK'LÜ RAMAZAN PAYLAŞIMI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Cumhuriyet'in haberine göre, Bursa İnegöl İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan'ın Atatürk'ü cehennemdeymiş gibi gösteren bu skandal paylaşımı eğitim camiasını ayağa kaldırdı.
Cumhuriyet'in haberine göre, Bursa İnegöl İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan'ın Atatürk'ü cehennemdeymiş gibi gösteren bu skandal paylaşımı eğitim camiasını ayağa kaldırdı.
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