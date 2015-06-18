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milli eğitim müdürü'nün atatürk'lü ramazan paylaşımı büyük tepki çekti

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NÜN ATATÜRK'LÜ RAMAZAN PAYLAŞIMI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Cumhuriyet'in haberine göre, Bursa İnegöl İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan'ın Atatürk'ü cehennemdeymiş gibi gösteren bu skandal paylaşımı eğitim camiasını ayağa kaldırdı.

Tarih : 18 Haziran 2015, 11:17
Puan Ver : Milli Eğitim Müdürü'nün Atatürk'lü Ramazan Paylaşımı Büyük Tepki Çekti(10/10)12


Cumhuriyet'in haberine göre, Bursa İnegöl İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan'ın Atatürk'ü cehennemdeymiş gibi gösteren bu skandal paylaşımı eğitim camiasını ayağa kaldırdı.








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