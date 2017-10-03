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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI'NDA FETÖ OPERASYONU: 142 GÖZALTI KARARI VAR


Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı'nda FETÖ Operasyonu: 142 Gözaltı Kararı Var
Tarih : 03 Ekim 2017, 12:10
Puan Ver : Milli Eğitim Bakanlığı Ve Gençlik Spor Bakanlığı'nda Fetö Operasyonu: 142 Gözaltı Kararı Var(7/10)3

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında Milli Eğiti Bakanlığı'ndan 5'i çalışan 121 kişi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ihraç edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve gözaltı işlemlerinin başladığı belirtildi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen Milli Eğitim Bakanlığı personeli 5'i aktif çalışan 121 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli tamamı ihraç edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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