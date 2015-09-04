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Milli Eğitim Bakanlığı Atama başvuruları başladı !

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURULARI BAŞLADI !

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 37 bin öğretmen kadrosu için başvurular 10 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Tarih : 04 Eylül 2015, 14:43
Puan Ver : Milli Eğitim Bakanlığı Atama Başvuruları Başladı !(8/10)6


Milli Eğitim Bakanlığı'nın 37 bin öğretmen kadrosu için başvurular 10 Eylül'e kadar yapılabilecek. İlk kez atanacakların 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.



Elektronik başvuru sayfası ‘İlk atama', ‘Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama' ile ‘Milli sporcuların ataması' şeklinde ayrı ayrı düzenlendi. Adaylar durumlarına uygun atama türünü seçerek http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki formu kullanarak başvurularını yapacak.








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