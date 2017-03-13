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milli boksörler bakü de madalya arayacak

MİLLİ BOKSÖRLER BAKÜ DE MADALYA ARAYACAK

13. Uluslararası İpekyol Kadınlar Boks Turnuvası, yarın Azerbaycan'da başlayacak.

Tarih : 13 Mart 2017, 15:03
Puan Ver : Milli Boksörler Bakü De Madalya Arayacak(6/10)3


13. Uluslararası İpekyol Kadınlar Boks Turnuvası, yarın Azerbaycan'da başlayacak.



Başkent Bakü'de 18 Mart'a kadar sürecek turnuvada, milli sporcular madalya mücadelesi verecek.



Antrenörlüğünü Cahit Süme ve Esra Kaçmaz'ın yaptığı Türk Milli Takımı'nda şu sporcular yer alıyor:



Ayşe Çağırır, Ceyda Saraçoğlu, Elif Nur Coşkun, Merve Özge Arslan, Özlem Dinç, Ayşen Taşkın, Satı Burcu, Esra Yıldız, Gülsüm Tatar, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir.



 



kaynak:haberler








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