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Milli Baketbolcu Da Fikirtepe Mağduru Oldu
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Milli baketbolcu da Fikirtepe mağduru oldu

MİLLİ BAKETBOLCU DA FİKİRTEPE MAĞDURU OLDU

İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projesinden 2 daire satın alan basketbolcu Ahmet Duverioğlu, 450 bin TL ödedi. İnşaat durunca tüketici mahkemesine başvuran sporcu, parasını geri istedi.

Tarih : 11 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Milli Baketbolcu Da Fikirtepe Mağduru Oldu(7/10)3

İstanbul'daki kentsel dönüşümün gözdesi Fikirtepe'de mağdur olan binin üzerinde aile, evsiz kaldıklarını belirterek eylem yapmıştı. Bu mağdurlardan birinin de Fenerbahçe forması giyen milli basketbolcu Ahmet Duverioğlu olduğu ortaya çıktı.

2 DAİRE SATIN ALMIŞTI

Duverioğlu, 2007'nin mart ayında Selimoğlu İnşaat'ın Brooklyn Life projesinden 140 bin TL peşinat ödeyerek 2 daire satın aldı. Ardından aylık taksitleri ödemeye başlayan ünlü basketbolcu, toplam 450 bin TL ödeme yaptı. Ancak proje temel aşamasında kaldı.

Ekonomik sıkıntılar yaşan Selimoğlu İnşaat Pana Yapı ile ortak olsa da inşaatta bir ilerleme olmadı. Taksitleri ödemeye devam eden Duverioğlu, avukatları aracılığıyla tüketici mahkemesine başvurdu.

"HAZİRAN'DA TESLİM"

Avukatlar Eyüp Başkan ve Fulya Büyükyörük'ün mahkemeye sunduğu dilekçede, Duverioğlu'nun yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiği ancak inşaatın temelde kaldığı ve anahtar teslim tarihi olan 24 Haziran 2018'e kadar bitirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Bu nedenle, peşinat ve taksitler halinde ödenen toplam 450 bin TL'nin geri ödenmesi talep edildi. Vadesi gelmeyen toplam 540 bin TL senedin ödemesinin durdurulmasına karar verilmesi istendi.

TEDBİR KARARI

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre tüketici mahkemesi, 540 bin TL ödemenin durdurulmasına, ayrıca senetlerin icra takibine konulmaması için de tedbir kararı konulmasına hükmetti.

Mahkeme, Duverioğlu'nun ödediği 450 bin TL'nin geri istemesiyle ilgili yargılamanın eylül ayında başlamasını kararlaştırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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