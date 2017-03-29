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milli atletlere doping cezası

MİLLİ ATLETLERE DOPİNG CEZASI

IAAF, doping yaptıkları saptanan milli atletlerden Elvan Abeylegesse'ye 2, Gamze Bulut ve Songül Konak'a ise dörder yıl men cezası verdi.

Tarih : 29 Mart 2017, 16:28
Puan Ver : Milli Atletlere Doping Cezası(9/10)6


Doping yaptıkları saptanan milli atletlerden Elvan Abeylegesse'ye 2, Gamze Bulut ve Songül Konak'a ise dörder yıl men cezası verildi.



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 181 sayılı haber bülteninde güncellenen doping cezalı sporcular listesini yayımladı. Listede, milli atletler Elvan Abeylegesse, Gamze Bulut ve Songül Konak'ın da ismi yer aldı.



 



kaynak:sabah








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