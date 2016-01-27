MİLLETVEKİLLERİNE 10 BİN LİRA MÜJDESİ
Milletvekilleri yeni yılın ilk ayında "maaş promosyonu" müjdesiyle karşılaştı.
TBMM yönetimi, milletvekillerinin maaşlarının yatırıldığı Halkbank ile iki yıllık anlaşmasını geçen yıl yenilemişti. 1 Kasım seçiminden önce yenilenen protokol yeni seçilen milletvekillerine de yaradı. Ocak ayında sadece üç aylık maaşlarını alacaklarını sanan milletvekilleri hesaplarında fazladan promosyon ödemesi gördüler. Halkbank, 550 milletvekiline, maaşlarına göre değişen miktarlarda 8 bin ila 10 bin lira arasında promosyon yatırdı.
MAAŞIN YÜZDE 53'Ü
Meclis yönetiminin promosyon anlaşmasını "Maaşlarının yüzde 53'ü oranında" yaptığı öğrenildi. Emeklilik hakkını elde etmemiş milletvekillerinin Ocak 2016 maaşları 15 bin 500 lira. Emekli hakkı bulunmayan milletvekilleri 8 bin lira dolayında promosyon aldı. Emeklilik hakkını kazanmış milletvekilleri ise ayrıca 9 bin 800 lira emeklilik aylığı alıyor. Emeklilik hakkını kazanan milletvekillerine ödenen promosyon da 10 bin lira civarında oldu.
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