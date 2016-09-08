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milletvekilinden temel içgüdü frikiği

MİLLETVEKİLİNDEN TEMEL İÇGÜDÜ FRİKİĞİ

İngiltere Parlamentosu'nda Başkaban Theresa May'in konuşma yaptğı sıralarda herkesin kulağı Başbakan'da olsa da gözü arka sıralarda oturan milletvekili Lucy Frazer'de idi. Frazer'in eteğinden verdiği frikik İngiltere'nin gündemine oturdu.

Tarih : 08 Eylül 2016, 15:26
Puan Ver : Milletvekilinden Temel İçgüdü Frikiği(8/10)6


İngiltere, televizyondan canlı yayınlanan Başkaban Theresa May'in parlamentodaki son konuşması ile çalkalanıyor.  Çünkü Başbakan'ın konuşma yaptığı sırada kameranın açısına tam arkasında oturan vekil Lucy Frazer denk geliyordu. Frazer kameraların eteğini görüntülediğini farkettikten sonra dosya ile bacaklarının arasını kapatmaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Sürekli oturma şeklini değiştirmeye kalkan ve özellikle sosyal medyada çeşitli eleştirilere maruz kalan Frazer'in oturuşu ünlü oyuncu Sharon Stone'un başrolde oynadığı Temel İçgüdü filmine benzertildi. Öyle ki sosyal medyadaki kullanıcılardan biri Lucy Frazer'in Temel İçgüdü 3 fiminde rol alması gerektiğini söyledi.








Etiketler: Milletvekilinden  Temel  İçgüdü  Frikiği    haber

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