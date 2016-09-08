

İngiltere, televizyondan canlı yayınlanan Başkaban Theresa May'in parlamentodaki son konuşması ile çalkalanıyor. Çünkü Başbakan'ın konuşma yaptığı sırada kameranın açısına tam arkasında oturan vekil Lucy Frazer denk geliyordu. Frazer kameraların eteğini görüntülediğini farkettikten sonra dosya ile bacaklarının arasını kapatmaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Sürekli oturma şeklini değiştirmeye kalkan ve özellikle sosyal medyada çeşitli eleştirilere maruz kalan Frazer'in oturuşu ünlü oyuncu Sharon Stone'un başrolde oynadığı Temel İçgüdü filmine benzertildi. Öyle ki sosyal medyadaki kullanıcılardan biri Lucy Frazer'in Temel İçgüdü 3 fiminde rol alması gerektiğini söyledi.