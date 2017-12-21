MİLLETVEKİLİ SAFFET SANCAKLI: 4 BÜYÜKLER YAKINDA KÜME DÜŞÜRÜLECEK
Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı bomba açıklamalarda bulundu.
"BİR GÜN KÜME DÜŞECEKLER"
TBMM Genel Kurulunda devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi hakkında görüşlerini aktarmak için kürsüye gelen Saffet Sancaklı, kulüplerimize Avrupa'dan gelen men ve puan silme cezalarının altını çizerek, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 7 milyara dayanmış hala Süper Lig'de mücadele edebiliyorlar. Şu anda dört büyüklerin bu mali tabloyla kulüp lisans kurallarına göre Süper Lig'de değil, 2.ligde olmaları lazım. Mali fair play bunu emrediyor. Niye düşürmüyorlar, çünkü koca koca kulüpler. Bir gün gelecek bu dört büyükler küme düşecek çok uzun değil" dedi.
"TÜRK FUTBOLU UÇURUMA GİDİYOR"
Türkiye futbol federasyonunun çok kötü yönetildiğini belirten Sancaklı, "Uçuruma giden bir Türk futbolu var buna biran evvel müdahale edilmeli. Şu kulüpler yasası biran evvel çıkmalı. 7 yıldır bekliyor. Peki niye bekliyor. Orada bir madde var kulüp başkanları ve yöneticiler dönemlerindeki borçlanmadan sorumlu olacaklar diye. Bu madde bile bazı şeyleri kurtarmamıza yeter. Bakın sporumuz ve futbolumuz kötü yönetiliyor." dedi.
"SİZE KÖTÜ BİR HABERİM VAR"
Sancaklı, "Size kötü bir haberim var yakında şu dört büyükleri yakında Süper Lig'de seyredemeyebilirsiniz. Lütfen elinizi çabuk tutun. 7 kulübümüz son 5 yılda Avrupa kupalarından 14 yıl men cezası aldı, çeşitli nedenlerden. Bu nedenlerden biri de mali durumları. Kulüpler Avrupa kupalarına gidemedi, men edildi. FIFA ve UEFA affetmiyor. Men ediyor, puanları siliyor. Peki tüm bunlar olurken futbol federasyonu ne iş yapıyor? "şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Suudi Arabistan Düğmeye Bastı! 2018 Yılında Nükleer Reaktör İçin Sözleşme İmzalanacak
- Efsaneden Türkiye'ye Süper Yatırım! İşte İlk Şubesini Açacağı İl
- Sosyal Medyaya Damga Vuran Doğu Ekspresi Seferlerinde Patlama Yaşanıyor
- Dünyanın En Büyük Projelerinden Biri! Yapımında Sona Gelindi
- 9 Bin Kişi Sokaklarda Yaşıyor! İngiltere'de Evsizlik Ulusal Kriz Haline Geldi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar