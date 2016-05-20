

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de halka seslendi. Meclis'teki dokunulmazlık oylamalarına değinen Cumhurbaşkanı, "Benim milletim bu parlamentoda suçlu milletvekilleri görmek istemiyor" dedi.







Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle;







"Sizler bizi bu yolculukta hiçbir zaman yalnız koymadınız. Bu yollarda sizlerle beraber yürüdük inşallah beraber yürümeye devam edeceğiz.







Biz Allah'ın huzurunda Rükuda eğilmekten başka eğilme tanımıyoruz. Biz beşer planında kimsenin karşısında eğilmedik, Allah'ın izniyle bundan sonrada eğilmeyeceğiz. Hep bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, Türkiye olacağız. Bizi bölmek isteyenler olabilir onlara kulak asmayacağız.







Buradakiler bir davanın bir hareketin mensuplarıdır. Bir davanın, bir hareketin mensupları olarak inanıyorum sizler bir ümmet anlayışıyla yürüyeceksiniz.







Şehitlik makamı sıradan bir makam değildir. Bu topluluk şehadete susamış, şehadete koşan bir topluluktur. Mehmetçik, adını Hz. Muhammet'ten alıyor. İslam dünyasında hiçbir ordunun askerinde yok böyle bir isim. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları biliyorsunuz, hergün şehitlerimiz var ama Mehmetçik şu anda teröriste bedelini öğretiyor ve öğretmeye de devam edeceğiz. 79 milyon tek millet, bölemeyecekler bizi.







Kimse bu topraklar üzerinde operasyon yapamaz, ameliyat yapamaz. 780 bin kilometre kare bu milletin.







Bunların bir kısmı Pennsylvania'da orada burada eğer dürüstlerse neden bu topraklarda değil. Bir kısmı da cezaevlerinde biz ne demiştik inlerine gireceğiz. Girdik mi?







Paralel devlet olur mu devlet içinde devlet olabilir mi?







Bugün mecliste dokunulmazlıkla ilgili tarihi bir oylama yapılıyor. Benim milletim bu ülkede suçlu milletvekillerini parlamentoda görmek istemiyor, bölücü terör örgütünün desteklediklerini bu parlamentoda görmek istemiyor. Şu anda iktidar partisi ve yanında MHP bunları parlamentoda görmek istemiyor. Bunların bedelini neden parlamento ödesin, yargı fezlekeleri göndermiş, gidip kendileri ödesinler.







Bu oylama referanduma giderse ben inanıyorum ki benim milletim referandumda en doğru kararı verecektir. Ramazan yaklaşıyor, Ramazan'ın milletime rahmet getirmesini rabbimden niyaz ediyorum."