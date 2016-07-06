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millennialler bayramlarda aileden kaçmak için telefonu kullanıyor

MİLLENNİALLER BAYRAMLARDA AİLEDEN KAÇMAK İÇİN TELEFONU KULLANIYOR

Bank of America'nın, millennial olarak tanımlanan Y Jenerasyonu, yani 1980 ve 1990'lı yıllarda doğan gençler arasında yaptığı araştırma ilginç bir sonuç verdi.

Tarih : 06 Temmuz 2016, 11:29
Puan Ver : Millennialler Bayramlarda Aileden Kaçmak İçin Telefonu Kullanıyor(8/10)5


Araştırmaya göre, millenniallerin %40'ı, bayramlar veya tatiller gibi, tüm ailenin bir araya geldiği dönemlerde, aile bireyleri ile konuşmaktan kaçmak için telefonla konuşmak veya mesajlaşmak ya da internette gezinmek gibi eylemlere odaklanıyorlar. Bir diğer deyişle gençler aileleriyle iletişim kurmak yerine, telefonla uğraşarak bulundukları ortamdan kendilerini soyutlamayı tercih ediyor.



Yetişkinler arasındaysa, telefonu çevredeki insanlarla iletişimden kaçınmak için kullanma oranı %25'te kaldı. 1004 Amerikalının katıldığı araştırmaya göre, Amerikalıların %66'sı ise herhangi bir yere gitmek gerektiğinde ilk olarak telefonlarına danışıyor ve adres tarifi alıyor. Öte yandan selfie çılgınlığı da gençler arasında çok popüler. Ergenlik çağındaki gençlerin %93'ü düzenli olarak selfie çektiğini vurgularken, yetişkinlerde bu oran %50, yaşlılarda ise %61 olarak dikkat çekiyor.



Araştırma ABD vatandaşları arasında yapılmış olsa da, sonuçların büyük oranda Türk insanı için de geçerli olabileceğini tahmin etmek zor değil. Bir anlamda, akıllı telefonlar tüm dünyada insanların hayatında benzer değişimlerin yaşanmasına ve benzer alışkanlıkların oluşmasına neden oluyor.








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