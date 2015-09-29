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militanlar saldırdı! 600 mahkum firar etti

MİLİTANLAR SALDIRDI! 600 MAHKUM FİRAR ETTİ

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki merkez cezaevinde tutulan 600 mahkum militanların düzenlediği baskında firar etti. Karmaşa sırasında yaralananlar da oldu.

Tarih : 29 Eylül 2015, 13:46
Puan Ver : Militanlar Saldırdı! 600 Mahkum Firar Etti(7/10)7


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Bangui'deki merkez cezaevinde kalan 600 mahkum, toplu şekilde firar ederek başkentin mahallelerine dağıldı.



Firarın hangi şartlarda gerçekleştiğine dair ayrıntı bilgi verilmedi. Orta Afrika Cumhuriyeti yönetiminden ise açıklama yapılmadı.



Cezaevinde, birbirleriyle çatışan Müslüman Seleka grubu ile Hristiyan anti-Balaka grubu üyelerinin de kaldığı ifade ediliyor. Seleka grubunun Aralık 2012'de Hristiyan Cumhurbaşkanı François Bozize'ye karşı ayaklanması üzerine ülkede siyasi kriz çıkmıştı.








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