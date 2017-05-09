

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilmeden tamamlamayı garantileyen sarı-lacivertliler, 21. yüzyılda derbilere damga vurdu.



Fenerbahçe, 2000'li yıllarda Süper Lig'de oynadığı 75 derbinin 57'sini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı bu maçlarda 40 galibiyet, 17 beraberlikle sahadan ayrılırken, 18 derbide ise rakiplerine kaybetti.



Sarı-lacivertlilerin derbilerde elde ettiği galibiyet sayısının, Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplam galibiyetine yakın olması dikkati çekti. Fenerbahçe derbilerde 40 galibiyet alırken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplam derbi zaferi 46'da kaldı.



Galatasaray, son 17 yılda oynadığı 74 derbide 24 galibiyet, 17 beraberlik ve 33 yenilgi aldı. Beşiktaş ise 75 derbide 22 galibiyet, 18 beraberlik ve 35 yenilgi elde etti.



FENERBAHÇE'DEN DERBİLERDE 137 PUAN



Fenerbahçe, 21. yüzyılda derbi maçlarda 225 puanın 137'sini kazandı.



Sarı-lacivertliler, en büyük rakipleri karşısında 40 galibiyet, 17 beraberlik alarak 137 puanı hanesine yazdırdı.



Bu sürede 74 maç yapan Galatasaray ise 222 puandan sadece 89'unu alabildi. Beşiktaş ise 75 maçta 225 puanın 84'ünü elde edebildi.







kaynak:sabah