Şampiyonlar Liginde Bülent Uygun, Ertuğrul Sağlam'ı Devirdi
Fitch, Ekonomik Krizdeki Yunanistan'ın Kredi Notunu Yükseltti
Dzeko'dan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü
Korkunç Kazadan Yürek Burkan Detay! Ölüm Bile Ayıramadı
Ümit Özat'tan İdam Çağrısı: Bunları Taksim'de Sallandıracaksın!
Fenerbahçeli Giuliano İddialı Konuştu: Ben Seçileceğim
Rus Bürokrattan Afrin İçin Kritik Öneri: Arabuluculuk Yapabiliriz
Tahran'da Tarikatçılar Sokaklara Döküldü: 3 Polis Öldü
Ünlü Uzmandan Gençlere Afrin Uyarısı: Sosyal Medyaya Dikkat!
Trafik Magandası, Sürücüsüz Giden Aracın Üzerine Çıktı!
Milli Futbolcu Yunus Mallı'nın Hocası İstifa Etti
Suriye Krizine Ab Müdahil Oldu: Harekete Geçmeliyiz
Almanya'da Pazartesi Protestosu! Taraftar Tepkili
Kamyonet Kaldırıma Daldı, Kamera Anbean Kaydetti: 1 Ölü, 2 Yaralı
Drogba'nın Oğlu Fransız Ekibine Transfer Oldu
Vasiyeti Açıklandı! Profesör, Bedenini Öğrencilerine Bağışladı
İzmirlilerden Yunanistan Vizesine Rekor Başvuru!
Şenol Güneş'ten Olay Sözler: Kendimizi Favori Olarak Görmüyoruz
Gençlerbirliği'nden Göztepe'ye Farklı Tarife!
Elbisede Bulunan Leke Katili Ortaya Çıkardı

Milan'ın Sahibi Çinli İş Adamı Yonghong Li İflas Etti

MİLAN'IN SAHİBİ ÇİNLİ İŞ ADAMI YONGHONG Lİ İFLAS ETTİ

Milan'ı 2 sene önce satın alan Çinli milyarder iş adamı Yonghong Li iflas etti.

Tarih : 19 Şubat 2018, 16:30
Puan Ver : Milan'ın Sahibi Çinli İş Adamı Yonghong Li İflas Etti(6/10)2

İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Milan'ı 740 milyon euro karşılığında satın alan Çinli ticaret devi Taobao'nun sahibi Yonghong Li'nin iflas ettiğini açıkladı.

Li'nin yardımcısı David Han Li, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Antalyaspor maçını izlemek üzere TT Stadyumu'na gelmişti. Başkan Mustafa Cengiz tarafından locada ağırlanan Çinli iş adamının yardımcısının gelişi transfer ve satın alma söylentilerini beraberinde getirmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milan  In  Sahibi  Çinli  İş  Adamı  Yonghong  Li  İflas  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER