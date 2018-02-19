MİLAN'IN SAHİBİ ÇİNLİ İŞ ADAMI YONGHONG Lİ İFLAS ETTİ
Milan'ı 2 sene önce satın alan Çinli milyarder iş adamı Yonghong Li iflas etti.
İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Milan'ı 740 milyon euro karşılığında satın alan Çinli ticaret devi Taobao'nun sahibi Yonghong Li'nin iflas ettiğini açıkladı.
Li'nin yardımcısı David Han Li, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Antalyaspor maçını izlemek üzere TT Stadyumu'na gelmişti. Başkan Mustafa Cengiz tarafından locada ağırlanan Çinli iş adamının yardımcısının gelişi transfer ve satın alma söylentilerini beraberinde getirmişti.
Kaynak: haberinburada
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