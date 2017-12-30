MİLAN'I HAKAN ÇALHANOĞLU KURTARDI
İtalya Serie A 19. haftasında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
İtalya Serie A 19. hafta mücadelesinde Fiorentina'ya konuk olan Milan, geriye düştüğü maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 71. dakikasında Giovanni Simeone Fiorentina'yı 1-0 öne geçiren isim oldu.
FIORENTINA'NIN GOLÜNE HAKAN 3 DAKİKA SONRA CEVAP VERDİ
Maça yedeklerde başlayan ve 53. dakikada Fabio Borini'nin yerine oyuna giren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 74'te attığı golle skoru 1-1 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayonca iki ekip sahadan beraberlikle ayrıldı. Fiorentina bu sonuçla 27 puana ulaşırken Milan puanını 25 yaptı.
Kaynak: haberinburada
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