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milan'dan ilk takviye savunmaya

MİLAN'DAN İLK TAKVİYE SAVUNMAYA

İtalya Serie A ekibi AC Milan, Villarreal'den Arjantinli savunma oyuncusu Musacchio'yu renklerine bağladı.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 13:45
Puan Ver : Milan'dan İlk Takviye Savunmaya(9/10)7


İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Arjantinli milli oyuncu Mateo Musacchio'yu kadrosuna kattı.



Çinli yatırımcılar tarafından satın alınan Milano temsilcisi, transferde ilk hamlesini savunmaya yaptı.



Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Villarreal takımından kadroya dahil edilen 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, İtalya basını, Milan'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar mukavele imzaladığı Musacchio için Villarreal'e yaklaşık 18 milyon avro ödeyeceğini iddia etti.



 



kaynak:sabah








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