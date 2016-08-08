İtalyan kulübü Milan fiyat artırdı, Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın bonservis bedelini 7 milyon euroya çıkardı. Bunun üzerine Beşiktaş Yönetimi de gidişine sıcak bakmaya başladı. Karar bugün verilecek.



Beşiktaş'ın kadro dışı kalan oyuncusu Jose Sosa, Milan'ın fiyat arttırmasıyla ayrılma aşamasına geldi. Transferin istediği gibi gitmemesi nedeniyle takıma geri dönmeye hazırlanan Arjantinli oyuncu, İtalyan kulübünü satın alan Çinliler'in fiyat arttırmasıyla bavullarını topladı.







Como Gölü'nde bir villa kiralayarak ailesini tatile gönderen Jose Sosa, yönetimden izin alarak eşinin yanına gitti. Milan'ın bonservis teklifini 7 milyon euroya çıkarmasıyla artık bu oyuncunun gitmesine sıcak bakan Beşiktaş Yönetimi, bu oyuncuyla ilgili son kararını bugün verecek.