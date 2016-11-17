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milan kjaer'i istiyor

MİLAN KJAER'İ İSTİYOR

Milan, Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'i istiyor.

Tarih : 17 Kasım 2016, 17:13
Puan Ver : Milan Kjaer'i İstiyor(8/10)5


İtalyan Corriere dello Sport gazetesi AC Milan'ın ocak ayı transfer döneminde önceliği defansa üst düzey bir stoper takviyesi yapacağını satırlarına taşıdı.

KJAER İLK SIRALARDA



Gazetenin haberine göre Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella sezon başında da transfer etmek istediği Villarreal'in Arjantinli savunmacısı Mateo Pablo Musacchio'yı listesinin ilk sırasına koyarken Sportif Direktör Massimo Mirabelli'nin öncelikli tercihi Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer olduğu belirtiliyor.



 



kaynak:ensonhaber








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