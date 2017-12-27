MİKROFONU ALDI, MEZARI BAŞINDA KUR'AN OKUDU
Adnan Şenses, ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anıldı. Selami Şahin, eline mikrofonu alıp Şenses için dualar okudu.
Usta sanatçı Adnan Şenses 25 Aralık 2013'te hayata veda etmişti. Mezarı başında anılan Şenses, herkesi bir kez daha yasa boğdu.
ADETA BİR HOCA GİBİ OKUDU
Ünlü şarkıcı Selami Şahin, eline mikrofonu alıp Adnan Şenses'e dualar okudu. Şahin'in adeta bir hoca edasında dualarını okuması görenleri etkiledi.
Kaynak: haberinburada
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