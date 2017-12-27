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Mikrofonu aldı, mezarı başında Kur'an okudu

MİKROFONU ALDI, MEZARI BAŞINDA KUR'AN OKUDU

Adnan Şenses, ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anıldı. Selami Şahin, eline mikrofonu alıp Şenses için dualar okudu.

Tarih : 27 Aralık 2017, 00:50
Puan Ver : Mikrofonu Aldı, Mezarı Başında Kur'an Okudu(8/10)4

Usta sanatçı Adnan Şenses 25 Aralık 2013'te hayata veda etmişti. Mezarı başında anılan Şenses, herkesi bir kez daha yasa boğdu.

ADETA BİR HOCA GİBİ OKUDU

Ünlü şarkıcı Selami Şahin, eline mikrofonu alıp Adnan Şenses'e dualar okudu. Şahin'in adeta bir hoca edasında dualarını okuması görenleri etkiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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