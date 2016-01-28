MİGROS'TA ÖNEMLİ HİSSE DEĞİŞİMİ YAŞANDI
Moonlight Capital, Migros'un sermayesinin yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen hisseyi grup şirketi Kenan Investments'a sattı .
Perakende şirketi Migros'un ortaklarından Moonlight Capital, Migros'un sermayesinin yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen 26.9 milyon lira nominal hisseyi grup şirketi Kenan Investments'a hisse başı 26 liradan sattı.
Migros'un KAP'a yaptığı açıklamada Kenan Investments şirketinin Moonlight Capital'ın tamamına sahip olduğu ifade edilerek, Moonlight Capital'ın Migros'taki payının yüzde 30.51'den yüzde 15.37'ye indi.
Migros hisseleri bugün yüzde 0.26 yükselişle 15.44 liradan kapandı.
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