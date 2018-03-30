MİGROS, ŞIRNAK'TA İLK MAĞAZASINI AÇTI
Migros, Şırnak'ın Cizre ilçesinde açtığı mağazayla 81 ilin tamamında hizmet vermeye başladı.
Migros, Şırnak'ın Cizre ilçesinde açtığı mağazayla 81 ilin tamamında hizmet vermeye başladı. Cizre'de hizmete giren Migros, bin 895 mağazasıyla birlikte ulaşmadığı il kalmadı.
ARTIK 81 İLDE MAĞAZASI BULUNUYOR
Cizre mağazasıyla birlikte hizmet ağını eksiksiz olarak tüm müşterilerine ulaştırmaya başlayan Migros, 30 Mart 2018 tarihinde kapılarını açan Cizre Migros mağazasında 880 metrekarelik alanda alışveriş imkanı sunuyor. 64 yıldır hizmet sunan Migros'un Cizre Şah Mahallesi, Caferi Sadık Caddesi'nde yer alan mağazası haftanın 7 günü 08:00-22:00 saatleri arasında hizmet verecek. 81 ilde bin 895 mağazasıyla Migros, Doğu'dan Batı'ya tüm Türkiye'yi kucaklamış oldu.
Kaynak: haberinburada
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