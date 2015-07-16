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migros resmen el değiştirdi

MİGROS RESMEN EL DEĞİŞTİRDİ

Migros'un devir işlemlerinin tamamı sona erdiğini duyurdu.

Tarih : 16 Temmuz 2015, 10:47
Puan Ver : Migros Resmen El Değiştirdi(5/10)4


Migros'un devir işlemlerinin tamamı sona erdiğini duyurdu.



Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin Migros Ticaret A.Ş.'ye dolaylı olarak iştirakiyle ilgili hisse devir işlemleri tamamlandığını duyurdu. Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"15 Temmuz 2015 tarihinde, Şirketimiz paylarının %50'sini elinde bulunduran MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %80,5'ini temsil eden hisselerin Moonlight Capital S.A. tarafından Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ye satış işleminin gerçekleştirildiği Şirketimize bildirilmiştir. Bu işlemle, Moonlight Capital S.A.'nın Şirketimiz sermayesindeki doğrudan ve dolaylı sahip olduğu toplam payı 15 Temmuz 2015 tarihi itibariyle % 40,25'e düşmüş, Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesindeki dolaylı sahip olduğu payı %40,25 olmuştur.



Şirketimizin %40,25 hissesine karşılık gelen MH Perakendecilik ve T.A.Ş. paylarının %80,50'sinin satışı için Moonlight Capital SA, AEH'den toplamda 1.061.957.852 TL ve 297.041.599 Euro tahsil ettiğini bildirmiştir. Söz konusu satış bedeli dolaylı olarak Migros için 1 TL nominal değerli hisse başına, 14.07.2015 günü saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Euro TL döviz alış kuru baz alındığında, 26,86 TL'ye karşılık gelmektedir".








Etiketler: Migros  Resmen  El  Değiştirdi    haber

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