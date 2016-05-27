

Başı ağrımayan insan sayısı çok azdır ve toplumun %2 lik bir kısmını oluşturmaktadır. Herkes hayatının belli dönemlerinde baş ağrısı çeker.



Fakat nedeninin kötü bir vaka olması (beyinde tümör, felç) çok nadirdir. Migren ise hayatı tehdit eden tehlikeli bir hastalık değildir. Genelde ataklar halinde ortaya çıkan, kafanın tek tarafına yerleşen, zonklayıcı bir baş ağrısı şeklidir. Ataklar 4 saat ile 72 saat arasında değişebilir. Bu ataklar sırasında baş ağrısının yanısıra bulantı, kusma, normal ışık ve sesten rahatsız olma gibi şikayetler de görülebilir.







Migren artık sinirsel(nörolojik) bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Beyinde bulunan bazı kimyasal maddelerin (serotonin gibi) azalması ya da etki göstermemesi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kişi karanlık, sesten uzak bir odada uyumak ister. Günlük yaşamı engelleyen bir durumdur. Tedavi edilebilir.







Migren ataklarını tetikleyen besinler







* Deniz ürünleri ( midye,kalamar, karides,)



* Konserveler



* Turunçgiller (portakal, mandalina, greyfurt, limon)



* Yağlı ve baharatlı yiyecekler



* Kafeinli içecekler (çay, kahve, asitli içecekler)



* İncir, kuru üzüm, papaya, avokado, muz ve kırmızı erik



*Olgunlaşmış peynirler (çedar, camembert)



*Alkollü içecekler (bira, şarap, viski, şampanya)



*Sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe)



*Sucuk, salam, sosis, pastırma, jambon gibi şarküteri ürünleri



*Hazır et ve tavuk suyu tabletleri



*Çikolata ve kakao



*Sardalye, hamsi, ringa balığı



*Bakla



*Maya



*Ekşi krema



*Fıstık ezmesi



*Marine veya salamura veya fermente edilmiş besinler



*Kuru meyve içeren ekmekler



*Bazı baklagiller özelikle kuru fasulye, mercimek ve soya ürünleri.







Ne yapılmalı?







* Yoga gibi meditasyon yöntemlerini deneyebilirsiniz. Yoğun ışık, yüksek sesten uzak durup, loş ışık ve hafif müzikle dinlenmeniz iyi olur.



* Açlık ve kan şekerinin düşüş gösterdiği durumlarda baş ağrısı artar. Bu nedenle özellikle öğün atlamamaya özen gösterilmeli. Günde 2-2.5 litre sıvı alımı da gerekli.



* Aktif olmak, günde 25-30 dakikalık kardiyo egzersiz yapmak (özellikle açık havada yürüyüş), baş ağrılarının kontrolünde önemli.



* Uyku saatlerinizin düzenli olmasına özen gösterin. Günde 7-8 saat uyumak baş ağrılarını kontrol altına alabilir.



* Kafein, baş ağrılarında iki türlü etki gösteriyor. Aşırı tüketimi ağrıyı tetikleyici, az tüketimiyse ağrı azaltıcı etki sağlıyor. Uzmanlar, ağrıyı hissetmeye başladığınızda, bir fincan koyu kahve içip, karanlık ve sessiz bir odada uzanmanın, yaklaşık bir saat içinde ağrıyı hafifleteceğini ya da tamamen geçireceğini belirtiyor.



* Ağrının başlayacağını hissettiğinizde; ısırgan otu, ıhlamur, melisa ve gümüş düğme çayını tercih edin. Bu bitki çayları rahatlamaya ve baş ağrılarını gidermeye yardımcı olabiliyor.