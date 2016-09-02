

Türkiye'nin en başarılı Fizyoterapistlerinden olan Abdullah Güdendede, Baş ağrısı ve bunu takiben ortaya çıkan görmede zorluk, kusma gibi belirtiler sizi normal günlük yaşamınızdan alıkoyuyorsa bunun sebebi migren olabilir. Migren atakları genellikle 4 ile 72 saat arasında sürer ve kişi ataklar arasında normaldir. Baş ağrısı migrenin belirtilerinden yalnızca bir tanesidir. Bu ağrı genellikle tek taraflı, yoğun ve zonklayıcı tarzda bir baş ağrısıdır. Görme bozuklukları; kör noktalar, parlayan ışıklar, görmenin bozulması veya zig zag şekiller görülebilir. Aura olarak adlandırılan bu belirtiler migrenlilerin yalnızca %10'unda görülür. Aura ile birlikte olan migrenede klasik migren denir. Bulantı ve kusma ile takip edilen hastalar olduğu gibi ışık, koku ve sese karşı hassasiyette olanlarda büyük orandadır.







Güdendede, Migren tetikleyicileri de kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Bunun yanında bazı uyaranlarda ortak olarak görülebilir. Alkol kullanımı, fazla kafein alımı, yüksek tansiyon, doğum kontrol hapları, hazır gıdaların içesindeki bazı maddeler, diş ağrısı, adet dönemi, farklı sebeplerden olan baş ağrıları en önemli migren tetikleyicileri arasındadır. Kişiye özel tetikleyicileri ise çoğaltmak mümkündür. Duygusal yönden etkilenmeler, fiziksel bazı uyaranlar ve dış etkiler de kişilerde migrenin tetiklenmesinde önemli bir yere sahiptir.Migren tedavisinde ise çok farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar öncelikle yaşam tarzının düzenli olması, düzenli uyumak, düzenli yemek yemek, bilinen tetikleyicilerden uzak durmak (kafein, eski peynir, et koruyucuları, salamura ürünler, çerez), düzenli aerobik egzersiz yapmak, duygusal stresi azaltmak, meditasyon, sosyal aktiviteleri artırmak, gevşeme tekniklerini öğrenmek, çevresel etkenlerden kaçınmak. Güneş gözlüğü takın, dumanlı, kokulu, gürültülü ortamlardan uzak durun, vücut duruşunuzun düzgün olmasına dikkat edin.



Güdendede, açıklamasının devamında migren tedavisinde tek bir yöntemin tamamen başarılı olamadığı herkesin malumudur. Biz beş ayaklı bir tedavi planı ile hastalarımıza yaklaşıyoruz. Özellikle kas iskelet sistemi üzerine de ayrı bir değerlendirme yaparak tüm olasılıkları dikkate alıyoruz. Bu noktada migren üzerine düzenli kontrollerle yüz güldürücü sonuçlar alabilmekteyiz. Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimler kapsamlı bir tedavi yaklaşımıyla migren hastalarının ilaç bağımlılığından kurtulabileceği bize gösterdi. Son söz olarak migren rahatsızlığı olan bireyler çaresiz bir hastalığı olduğunu düşünmesin. Her hastalığın bir çaresi vardır yeter ki arayın bakış açısı ile hareket ederek bu konuda onlara bir umut olmaktayız. Dedi.