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Migren Tedavisinde Yüzde 90 Başarı
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migren tedavisinde yüzde 90 başarı

MİGREN TEDAVİSİNDE YÜZDE 90 BAŞARI

Psikiyatri Uzmanı Dr. Selin Baran, yapılan araştırma ve uygulamalarda akupunktur tedavisinin migren üzerinde yüzde 90 başarılı olduğunu belirtti.

Tarih : 15 Şubat 2017, 16:29
Puan Ver : Migren Tedavisinde Yüzde 90 Başarı(9/10)8


Akupunktur ile migren tedavisi hakkında bilgi veren Baran, migrenin gündelik hayatı ve iş hayatını olumsuz etkilediğini, dayanılmaz atakların hem iş konsantrasyonunu hem de iş arkadaşlıklarını zedelediğini dile getirdi. Migren ağrılarına akupunktur ile karşı koymanın mümkün olduğuna işaret eden Baran, şunları kaydetti:



"Aslında baş ağrısı sanılan migren baş ağrısı değil; şiddetli, zonklayıcı, çoğu zaman tek taraflı, tekrarlayan baş ağrısı atakları ile seyreden kronik bir hastalıktır. Ağrılar günün herhangi bir saatinde; bazen ayda 1 kez, bazen de haftada 2-3 kez gelebilir. Ağrılar 1-2 saate geçebileceği gibi bazen 24 saat ve daha uzun da sürebilir. Migren ağrılarına bulantı, kusma, baş dönmeleri, ışık ve sese karşı hassasiyet ve görme sorunları eşlik edebilir.



 



kaynak:habertürk








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