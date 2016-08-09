

Stres, iş hayatı, sağlıksız alışkanlıklar derken bir de üzerine yaz sıcakları eklenince migren atakları daha da kaçınılmaz oluyor. Yaz mevsiminde bu ataklardan korunmak ve migreni kontrol altına almak için öneriler sıralayan Memorial Ankara Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Funda Uysal Tan, önemli bilgiler verdi.



KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR



Migrenin toplumda görülme sıklığı yüzde 10-15 civarındadır. Genellikle ataklar halinde ortaya çıkan, sıklıkla başın tek tarafını tutan ve zonklamaya neden olan migrene, bazen bulantı kusma, ışık ve sese karşı aşırı hassasiyet gibi şikayetler de eşlik edebilmektedir. Genetik geçişli bir rahatsızlık olan migren, kadınlarda hormonal nedenlere bağlı olarak daha sık görülmektedir. Oluşum mekanizması tam olarak bilinemese de migreni tetikleyen nedenler arasında; stres, düzensiz çalışma ve beslenme, uyku-uyanıklık döngüsündeki değişiklikler bulunmaktadır. Bu bireysel faktörlerin yanı sıra hava ve mevsim değişikliği ile yaz saati uygulaması gibi vücut biyoritmini etkileyen daha genel faktörler de migren ataklarını tetikleyebilmektedir.