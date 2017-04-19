Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu “Migren sadece çok şiddetli bir baş ağrısı türü değildir; şiddetli ağrıdan görme bozukluğuna kadar geniş bir yelpazede semptomlar içeren karmaşık bir durumdur.



Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu “Migren sadece çok şiddetli bir baş ağrısı türü değildir; şiddetli ağrıdan görme bozukluğuna kadar geniş bir yelpazede semptomlar içeren karmaşık bir durumdur. Hastaların öncelikle migren teşhisi için nöroloji uzmanlarına başvurması ve takip altında tutulması gereklidir. Yaygınlığına rağmen, pek çok efsane ve yanlış inanış da söz konusudur. Ancak en yaygın olan belirtileri hastalar aşırı izolasyon hissi yaşaması ve iş, aile ve sosyal hayat üzerinde birçok olumsuz etkiye sahip olmasıdır. Sonuç olarak, migrenden muzdarip olan insanlar genellikle ömürlerinin yarısını bir sonraki migren atağını beklemekle geçirirler.”







MİGREN AMELİYATINA UYGUNLUK TESTİ İLE KALICI TEDAVİ PLANLANIR.



"Migren ameliyatı beş farklı aşamadan geçirilerek planlanır. Öncelikle migren testi yapılarak baş ağrısının migrenden kaynaklı olduğundan emin olunur ve hastanın nöroloji tanısının olduğundan emin olunur. Testten sonra migrenin tetikleme bölgesini bulabilmek için muayene süreci başlar. Bu muayene, hekimin bulunduğu şehirdeki hastalar için fiziki olarak, şehir ve ülke dışından gelecek hastalar için de uzaktan takip ile yapılabilir. Uzaktan gelecek hastalardan ilave test ve tetkikler istenebilir. Hastaya gerekli görülürse botoks testi yapılır. Ancak hasta ağrı noktalarından emin ise ya da bütün migren tetik noktalarında ağrı hissediliyor ise bu teste gerek kalmaz. Bu işlemin ardından hasta migren günlüğü tutar. Gün gün ağrı takibi ve alınan ilaçlara verilen reaksiyonlar not edilir. Eğer hasta kalıcı tedaviyi tercih ederse migren operasyonunun planlanmasına başlanır. Bu süreç bazen 1 ay bazen de 15 günde tamamlanabilir."







kaynak:sabah



