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migren ağrısı çekenlere muz kabuğu önerisi!

MİGREN AĞRISI ÇEKENLERE MUZ KABUĞU ÖNERİSİ!

Migren ağrısı çekenlere uzmanlar muz kabuğuna sarılacak buz ile kompres yapılmasını tavsiye ediyor. Buzlu muz kabuğu sayesinde ilaç almadan ağrı kısa sürede hafifliyor.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 12:13
Puan Ver : Migren Ağrısı Çekenlere Muz Kabuğu Önerisi!(10/10)11


Dayanılmaz ağrılar yaşatan migrene karşı uzmanlar muz kabuğunu öneriyor. "Genelde muzun içi tüketildikten sonra kabuğu atılır. Fakat muzun kabuğu da özellikle cilt hastalıklarına faydalıdır" diyen uzmanlar, şöyle devam ediyor: "Muz kabuğunun içine buzu koyup sıkıca sarın.



Daha sonra bir bezle sarmalayın. Bu bezi başınızın ağrıyan yerinde dolaştırın. İçerdiği potasyum, sodyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminleri ile muzun kendisi ve kabuğu ağrı kesici özellik gösterecektir. Bunun yanı sıra muz kabuğu dişleri ve diş etlerini kuvvetlendirir, göz kapaklarında ve ciltte çıkan siyah lekelere karşı da etkilidir."



 



kaynak:sabah








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