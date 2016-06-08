

Terör örgütü PKK'lı teröristler Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saat 11.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 2 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Patlamada 30 kişi yaralandı. Yaralıların olay yerinde ilk müdahalelerinin yapıldıktan sonra Midyat ve Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.







Yaklaşık 500 kilogram patlayıcının kullanıldığı belirtilen saldırı sonrasında çevrede bulunan binalarda, iş yelerinde büyük bir hasar meydana geldi. Evlerin camları ve kapıları kırıldı. Emniyet Müdürlüğü binası kullanılamaz hale geldi. Çevrede bulunan araçlar yandı. Ev ve iş yeri sahipleri hasar gören evlerini temizlemeye başladı.







Olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgeye gitmek için kimseye izin vermiyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Nusaybin kara yolu trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri saldırıyı yapanları yakalamak için operasyon başlattı. Güvenlik güçleri Midyat'ın girişinde ve çıkışında yoğun güvenlik önlemi aldı. Midyat'a gelen bütün yollarda güvenlik güçleri kimlik kontrolü yapıyor. TIR araçları ise güvenlik sebebiyle bekletiliyor.







