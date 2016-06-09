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MİDYAT' TA ŞEHİT POLİS SAYISI 3'E YÜKSELDİ


MİDYAT' TA ŞEHİT POLİS SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Tarih : 09 Haziran 2016, 13:37
Puan Ver : Midyat' Ta Şehit Polis Sayısı 3'e Yükseldi(6/10)4


Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba  yüklü araçla emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda ağır yaralanan bir polis  memuru daha şehit düştü.



Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla emniyet  müdürlüğüne düzenlenen saldırıda, ağır yaralanan polis memurlarından biri daha  kaldırıldığı Diyarbakır Asker Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak  şehit oldu.



Mardin'in Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'ndeki  emniyet müdürlüğüne teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 2 kadın  polis şehit olmuş, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 23'ü sivil 51 kişi yaralanmıştı.  Yaralananlardan çoğunun çocuk olduğu saldırıda birçok ev ve iş yeri hasar  görmüştü.








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