

Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda ağır yaralanan bir polis memuru daha şehit düştü.







Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda, ağır yaralanan polis memurlarından biri daha kaldırıldığı Diyarbakır Asker Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.







Mardin'in Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 2 kadın polis şehit olmuş, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 23'ü sivil 51 kişi yaralanmıştı. Yaralananlardan çoğunun çocuk olduğu saldırıda birçok ev ve iş yeri hasar görmüştü.