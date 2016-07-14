

Manchester United'ın yeni transferi Zlatan Ibrahimovic için çekilen belgesele katkı veren yıldız isimlerden birisi de, Zlatan'ın Ajax günlerinden takım arkadaşı olan Mido. Mısırlı santrafor, Zlatan'ın otobiyografisinde anlattığı bir tartışmayı, belgeselde kendi ağzıyla anlattı.







2003 yılında Feyenoord'a kaybettikleri bir maç sonrasında soyunma odasında Zlatan'ı neredeyse öldürdüğünü söyleyen Mido, İsveçli santrafora nasıl makas fırlattığını aktardı.







Futbol oynadığı dönemde Mısır'ın yetiştirdiği en büyük yetenek olan ve ülkesini Avrupa liglerinde temsil eden 33 yaşındaki eski futbolcu, sonradan girdiği maçta Zlatan'a müsait bir pozisyonda pas atmamış ve İsveçli futbolcuyla tartışma yaşamıştı.







'Sadece paraya ve şöhrete sahip olan genç çocuklardık'



Maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına hakaretler yağdıran ve Zlatan'dan aynı şekilde karşılık alan Mısırlı futbolcu,







'Maça başlamadığım için çok üzgündüm. Oyuna girdiğimde 2-0 gerideydik ve Zlatan'la saha içinde tartışmaya başladım. Herkese bağırıyordum, Zlatan da bana karşılık veriyordu. Soyunma odasında topuğumdaki bandajı kesmek için kullandığım makası aldım ve ona doğru fırlattım. 10 dakika sonra duş almaya gittiğimde jakuzide oturuyordu. Birbirimize baktık ve kahkaha atmaya başladık. Zlatan'a, 'Seni neredeyse öldürdüğümü biliyor musun?' dedim ve beni onayladı. Zlatan'la arkadaş olmak çok kolaydı. Bu olaydan sonra daha birçok kez beraber eğlendik. Sadece paraya ve şöhrete sahip olan genç çocuklardık' diyerek başlarından geçen ilginç olayı anlattı.