Göçmenleri taşıyan bot Yunanistan'ın Midilli adasına giderken alabora oldu, en az 12 can kaybının olduğu bildiriliyor. Cesetler adanın kuzey kıyılarına vurdu, botun Assos çevresinden hareket ettiği tahmin ediliyor.



Ege Denizi'ne göçmenlerle açılan bir bot, Yunanistan'ın Midilli adasına giderken alabora oldu.







En az 12 göçmenin öldüğü faciada, cesetler adanın kuzey kıyısına vurdu. Birleşmiş Milletler (BM), yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğunu bildiriyor.







Karaya canlı çıkmayı başaran iki kişiden biri hamile bir kadın. Kurtulanlar, lastik bota en az 25 kişinin bindiğini söyledi.







Göçmenlerin Assos çevresinden Midilli'ye doğru hareket ettiği tahmin ediliyor.







kaynak:milliyet