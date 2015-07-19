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midesini küçültmek isteyenler dikkat!!!

MİDESİNİ KÜÇÜLTMEK İSTEYENLER DİKKAT!!!

Binlerce kilo problemi yaşayan hastanın en çok merak ettiği konulardan birisi mide küçültme operasyonlarıdır. Mide Küçültmek İsteyenler Dİkkat! Mide küçültme ameliyatı sonrası rahatsızlanarak vefat eden iki hasta ile tartışmalar tekrar alevlendi.

Tarih : 19 Temmuz 2015, 10:41
Puan Ver : Midesini Küçültmek İsteyenler Dikkat!!!(10/10)9


Binlerce kilo problemi yaşayan hastanın en çok merak ettiği konulardan birisi mide küçültme operasyonlarıdır. Mide Küçültmek İsteyenler Dİkkat! Mide küçültme ameliyatı sonrası rahatsızlanarak vefat eden iki hasta ile tartışmalar tekrar alevlendi.



Zayıflamak için mide küçültme ameliyatı olan 2 kadının peş peşe hayatını kaybetmesi, “Obezite cerrahisi tehlikeli mi?” Mide küçültme ameliyatı olan iki kadının peş peşe ölümü operasyonu yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, her operasyon gibi bu operasyonun da riskleri olduğunu söylüyor.



Son zamanlarda sıklıkla rastlanan Mide Küçültme ameliyatının tehlikesi saymakla bitmiyor. Ünlülerinde tercih ettiği mide küçültme ameliyatının tehlikesi nelerdir ?Mide küçültme ameliyatı olan iki kadının peş peşe ölümü operasyonu yeniden tartışmaya açtı.



Son zamanlarda obezlerin gözde ameliyatı olan mide küçültme operasyonunun risk açısından uzmanlar uyarıyor. Son dönemlerde mide küçültme operasyonlarında yaşanan artış ve ameliyat sonrası ölümlerin olması, bu ameliyatların hayati tehlike taşıyıp taşımadığı tartışmasını yarattı.








Etiketler: Midesini  Küçültmek  İsteyenler  Dikkat    haber

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