MİDE VE BAĞIRSAK KANSERİNİN TEDAVİSİ ASPİRİN'DE
Leiden Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalarda Mide-Bağırsak kanserini önleme konusunda yapılan çalışmalar sonuç verdi. Mide ve bağırsak kanserinin tedavisi meğerse bakkalda satılan aldığımız aspirindeymiş.
Leiden Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalarda Mide-Bağırsak kanserini önleme konusunda yapılan çalışmalar sonuç verdi. Mide ve bağırsak kanserinin tedavisi meğerse bakkalda satılan aldığımız aspirindeymiş.
Mide Ve Bagırsak Kanserinin tedavisi sonunda bulunmaya başlıyor, dünya şuan için hiçbir kanser türünü yenemezken insanlık bir bir ölmeye ve yeni hastalıklar üretmeye devam ediyor, uzmanlara göre ise Mide Ve Bagırsak Kanseri hastalıklarında bakkalda satılan 1 TL karşılığında alınan bir madde ile tedavi ediliyor.
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