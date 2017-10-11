Dünya yaklaşık bir aydır "nosehair - burun kılı" trendini konuşuyor. Yeni trende göre kadınlar burunlarına takma kirpik takarak güzelliğin sınırlarını zorluyor.

GENELLİKLE UZAKDOĞUDA YAYGIN

Genellikle uzakdoğu ülkelerinde yaygınlaşan trend, gret_chen_chen isimli Instagram fenomeni ve blog yazarının bu daice fikri ortaya atmasının ardından ABD ve Avrupa'da da ilgi görmeye başladı.

KADINLAR YAPIYOR

Trend kadınlar arasında yaygınlaşsa da, erkeklerin de yeni trende ilgi duyması ihtimaller arasında yer alıyor.NEYSE Kİ TÜRKİYE'DE ÇOK FAZLA BİLİNMİYOR

Türkiye'de ise yeni trend hakkında insanlar çok fazla bilgi sahibi değil. Hatta yeni trend henüz mide bulandırıcı olarak görülüyor.

Kaynak: haberinburada