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Mide Ağrısıyla Doktora Başvuran Hastanın Bağırsağından 639 Adet Çivi Çıktı

MİDE AĞRISIYLA DOKTORA BAŞVURAN HASTANIN BAĞIRSAĞINDAN 639 ADET ÇİVİ ÇIKTI

Hindistan'da mide ağrısıyla hastaneye başvuran ve psikolojik rahatsızlığı yüzünden çivi yuttuğu tespit edilen hastanın bağırsaklarındaki 639 adet çivi, ameliyatla çıkarıldı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 15:40
Puan Ver : Mide Ağrısıyla Doktora Başvuran Hastanın Bağırsağından 639 Adet Çivi Çıktı(7/10)3

Hindistan'da psikolojik sorunları olan ve mide ağrısıyla hastaneye giden hastanın tomografisi, doktorları dehşete düşürdü. Hastanın bağırsaklarından 639 adet çivi çıkarıldı.

MİDE AĞRISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

Hindistan'da psikolojik sorunları olan hastanın bağırsaklarından 639 çivi çıkarıldı.

Hint basınına göre, Gobargdanga bölgesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan 48 yaşındaki kişi, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle iki hafta önce Kalkutta Hastanesine gitti.

TOMOGRAFİ SONUCU DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Hastanın tomografi filminde bağırsak bölgesinde çok sayıda çivi bulunduğu tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın bağırsaklarından 639 çivi çıkarıldı.Ameliyatı gerçekleştiren doktor Siddhartha Biswas, çivilerin büyük bölümünün 5 santimetreden uzun olduğunu belirterek, "Hastanın durumu iyi ve gözlem altında tutuluyor. Şans eseri hastanın bağırsaklarında büyük çaplı yırtık oluşmamış.'" dedi.

DEVAMLI ÇİVİ YUTUYORDU

Doktorlar, psikolojik sorunları olan hastanın devamlı çivi yuttuğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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