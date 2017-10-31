Hindistan'da psikolojik sorunları olan ve mide ağrısıyla hastaneye giden hastanın tomografisi, doktorları dehşete düşürdü. Hastanın bağırsaklarından 639 adet çivi çıkarıldı.

MİDE AĞRISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

Hindistan'da psikolojik sorunları olan hastanın bağırsaklarından 639 çivi çıkarıldı.

Hint basınına göre, Gobargdanga bölgesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan 48 yaşındaki kişi, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle iki hafta önce Kalkutta Hastanesine gitti.

TOMOGRAFİ SONUCU DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Hastanın tomografi filminde bağırsak bölgesinde çok sayıda çivi bulunduğu tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın bağırsaklarından 639 çivi çıkarıldı.Ameliyatı gerçekleştiren doktor Siddhartha Biswas, çivilerin büyük bölümünün 5 santimetreden uzun olduğunu belirterek, "Hastanın durumu iyi ve gözlem altında tutuluyor. Şans eseri hastanın bağırsaklarında büyük çaplı yırtık oluşmamış.'" dedi.

DEVAMLI ÇİVİ YUTUYORDU

Doktorlar, psikolojik sorunları olan hastanın devamlı çivi yuttuğunu kaydetti.

Kaynak: haberinburada