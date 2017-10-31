MİDE AĞRISIYLA DOKTORA BAŞVURAN HASTANIN BAĞIRSAĞINDAN 639 ADET ÇİVİ ÇIKTI
Hindistan'da mide ağrısıyla hastaneye başvuran ve psikolojik rahatsızlığı yüzünden çivi yuttuğu tespit edilen hastanın bağırsaklarındaki 639 adet çivi, ameliyatla çıkarıldı.
Hindistan'da psikolojik sorunları olan ve mide ağrısıyla hastaneye giden hastanın tomografisi, doktorları dehşete düşürdü. Hastanın bağırsaklarından 639 adet çivi çıkarıldı.
MİDE AĞRISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ
Hindistan'da psikolojik sorunları olan hastanın bağırsaklarından 639 çivi çıkarıldı.
Hint basınına göre, Gobargdanga bölgesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan 48 yaşındaki kişi, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle iki hafta önce Kalkutta Hastanesine gitti.
TOMOGRAFİ SONUCU DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Hastanın tomografi filminde bağırsak bölgesinde çok sayıda çivi bulunduğu tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın bağırsaklarından 639 çivi çıkarıldı.Ameliyatı gerçekleştiren doktor Siddhartha Biswas, çivilerin büyük bölümünün 5 santimetreden uzun olduğunu belirterek, "Hastanın durumu iyi ve gözlem altında tutuluyor. Şans eseri hastanın bağırsaklarında büyük çaplı yırtık oluşmamış.'" dedi.
DEVAMLI ÇİVİ YUTUYORDU
Doktorlar, psikolojik sorunları olan hastanın devamlı çivi yuttuğunu kaydetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
- Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar