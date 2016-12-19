

Mide üşütmesi, gıda zehirlenmesi, aşırı yemek yeme, vücudunuzun alışık olmadığı gıdaları tüketme ve daha pek çok nedenden dolayı yaşanabilen mide ağrıları günlük rutininizi bozacak kadar etkili olabilir.







Mide ağrısı çekerken bir şeyler yeme fikri kulağa hoş gelmese de bazı gıdalar midenizi yatıştırmak ve ağrıları hafifletmek için size yardımcı olabilir. Uzmanlar, bu ağrılar geçene kadar az yağlı, mideyi zorlamayacak, gaz yapmayan gıdalarla beslenmeyi öneriyor.







Eğer ağrılarınız, aldığınız önlemlere rağmen 1-2 güne kadar geçmezse altında yatan nedeni belirlemek için bir doktora görünmelisiniz.







Hafif Gıdalar







Mide ağrılarını hafifletmek için mide asidini absorbe eden gıdalar tüketebilirsiniz. Ekmek, tost, muz, pilav (çok az yağlı), haşlanmış patates, haşlanmış tavuk (derisiz) gibi besinler sindirim sistemini çok fazla zorlamadan, mide asidini dengeleyerek ağrılarınızın yatışmasını, en azından daha fazla şiddetlenmemesini sağlayabilir.







Yemekleri yavaş yavaş ve çiğneyerek yemek sindirim sistemine binen yükü hafifletecektir.







Sıvılar







Mide ağrılarıyla birlikte ishal varsa, kaybettiğiniz suyu gün boyu bol su içerek geri koymalısınız. Eğer vücut çok susuz kalırsa mide bulantısı şiddetlenir ve halsizlik hissedersiniz.







Vücut için gereken elektrolitleri içeren sporcu içeceklerinden aşırıya kaçmamak koşuluyla tüketebilirsiniz.







Lifli Gıdalar







Mide ağrısı bazen uzun süren kabızlık nedeniyle oluşabilir. Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olan lifli gıdalar tüketerek bağırsaklarınızı boşaltabilirsiniz.







Uzmanlar kabızlık için buğday kepeği, esmer pirinç, rafine tahıllar, kepekli ekmek, kuru erik, kuru kayısı, kuru incir gibi lif bakımından zengin gıdaların tüketilmesini öneriyor.







Ayrıca düzenli olarak koyu yeşil yapraklı sebze ve taze meyve yemek kabızlığa iyi gelen besinler arasında gösteriliyor.







Az Yağlı Gıdalar







Hazımsızlık çekenlere, günde 3 büyük öğün yerine 5 küçük öğün tüketmeleri ve bu öğünlerde az yağlı gıdalar yemeleri öneriliyor.







İşlenmiş gıdalardan, fast-food yiyeceklerden, konserve gıdalardan, yağlı et ve süt ürünlerinden, bol baharatlı yemeklerden uzak durmak, en azından bu tip gıdaları azaltmak sindirim sisteminin daha düzgün ve hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır.







Yoğurt ve Kefir







Fermente süt ürünleri olan yoğurt ve kefir, bol miktarda kalsiyum ve D vitamininin yanı sıra sindirime yardımcı olan probiyotik içermektedir.







Probiyotikler, mide ağrısına yol açan mide enfeksiyonu, kronik mide iltihabı, ishal gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlarken bu rahatsızlıkların neden olduğu belirtileri hafifletir.







Tükettiğiniz yoğurt ve kefirin sindirime yardımcı olması için ambalajının üzerinde "aktif kültür içerir" ibaresinin olup olmadığını kontrol edin.







Keten Tohumu







Yüksek oranda lif ve sağlıklı yağ olarak bilinen omega-3 yağ asidi içeren keten tohumu kabızlığa iyi gelir ve kabızlık nedeniyle oluşan şişlik ve mide ağrılarını azaltabilir.







Keten tohumunu öğütülmüş olarak yoğurtla karıştırarak ya da salatalarınızda kullanarak tüketebilirsiniz.







Zencefil Çayı







Sindirime yardımcı olan zencefil çayı mide asidi üretimini dengeler ve özellikle aşırı yemek sonrası yaşanan mide ağrısını hafifletir.







Midenizi yatıştırmak için taze zencefil kökünden 2-3 dilim keserek kaynar suya atın ve 3-4 dakika daha kaynattıktan sonra 10 dakika demlenmeye bırakın. Mideniz yatışana kadar günde 2-3 bardak içebilirsiniz.







Diğer Öneriler







Mide krampı yaşıyorsanız bir süre süt ürünü tüketmeyin







Midenize sıcak kompres yapmak veya havlu sararak sıcak tutmak ağrıları azaltabilir







Gaz yaptığı bilinen fasulye, brokoli ve diğer sebzeleri tüketmeyin







Ayaklarınızın altına 2 yastık koyup sırt üstü uzanın







Gece saatlerinde yemek yemeyin







kaynak:sabah