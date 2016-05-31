MİCROSOFT'UN İŞTEN ÇIKARMALARI FİNLANDİYA EKONOMİSİNİ VURDU
Microsoft'un eski Nokia çalışanlarının işine son vermesi, Finlandiya ekonomosine de zarar verdi. Finlandiya hükümeti de bu durumdan şikayetçi. Amerikalı teknoloji devinini işçi çıkarma kararı Finlandiya hükümetini hayal kırıklığına uğrattı.
Bildiğiniz Microsoft geçtiğimiz günlerde Windows Phone'un fişini çekti ve telefon bölümünün büyük bir bölümünü kapattı. Şirketin telefon kısmında çalışan binlerce kişinin ise işine son verildi. İşte bu işten çıkarılan kişilerin büyük bölümü Nokia anlaşması ile Microsoft'a katılan işçilerdi. Nokia'dan gelen işçileri son iki yılda yavaş yavaş çıkartan Amerikalı teknoloji devi, bu son işten çıkarmalarla birlikte Nokia'dan gelen fazlalık iş gücünden neredeyse tamamen kurtuldu.
Microsoft bu sayede önemli bir adım attı ama bu adımın Finlandiya'ya maliyeti ağır oldu. Nokia'nın anayurdu olan Finlandiya'nın ekonomisi bu işçi çıkartmalar yüzünden darbe aldı. Çünkü şirketin bugüne kadar çıkardığı binlerce işçinin büyük bölümü Nokia'nın Finlandiya'daki fabrikalarında ve tesislerinde çalışan kişilerde. Bu yüzden bir anda ülkedeki işsiz sayısı artmış oldu. Finlandiya hükümeti de şirketin bu kararını eleştirdi ve bu işten çıkarmalar yüzünden üzgün olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar