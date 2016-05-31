

Bildiğiniz Microsoft geçtiğimiz günlerde Windows Phone'un fişini çekti ve telefon bölümünün büyük bir bölümünü kapattı. Şirketin telefon kısmında çalışan binlerce kişinin ise işine son verildi. İşte bu işten çıkarılan kişilerin büyük bölümü Nokia anlaşması ile Microsoft'a katılan işçilerdi. Nokia'dan gelen işçileri son iki yılda yavaş yavaş çıkartan Amerikalı teknoloji devi, bu son işten çıkarmalarla birlikte Nokia'dan gelen fazlalık iş gücünden neredeyse tamamen kurtuldu.



Microsoft bu sayede önemli bir adım attı ama bu adımın Finlandiya'ya maliyeti ağır oldu. Nokia'nın anayurdu olan Finlandiya'nın ekonomisi bu işçi çıkartmalar yüzünden darbe aldı. Çünkü şirketin bugüne kadar çıkardığı binlerce işçinin büyük bölümü Nokia'nın Finlandiya'daki fabrikalarında ve tesislerinde çalışan kişilerde. Bu yüzden bir anda ülkedeki işsiz sayısı artmış oldu. Finlandiya hükümeti de şirketin bu kararını eleştirdi ve bu işten çıkarmalar yüzünden üzgün olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.