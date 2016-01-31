Microsoft'un Surface Tabletleri için NFL ile anlaşma yapması ABD'de günün konusu oldu.



Anlaşmanın ortaya çıkışını ise bu Hafta oynanan Denver Broncos – New England Patriots Maçı sağladı. Tabii Anlaşmayla beraber yaşan ilginç olaylar da ABD gündemini işgal etti.



Konuyla ilgili olarak BlogWindows'dan yeni bilgilere ulaştık. Yaşanan Olayla ilgili Açıklamayı ise Microsoft'un Windows ve Cihazlar Bölümü Kıdemli Kurumsal Başkanı Yusuf Mehdi yaptı.



Mehdi: “NFL ile beraber sadece bir İşbirliği yaptık. Pazar günü Surface Tabletlerimizin ufak bir sorun yaşadığını gördük.



Televizyonda Takımların İstatistiklerini doğru bir şekilde göstermek ve Ekrana gelen Tekrar Görüntüleri için çalışmalar yapıyoruz.



Ağ Altyapısına da Microsoft destek veriyor. Üstelik biz 2 yıldır NFL'e destek veriyoruz. 100.000 Dakikalık bir Kullanım Süresine, Surface Tabletlerimiz ulaştı. NFL'e tamamen destek veriyoruz. Altyapı çalışmalarımız ile Televizyon İzleyicilerimize Kaliteli bir Televizyon Deneyimi sunmak istiyoruz.











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