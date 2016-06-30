Pek çok kullanıcıyı hayatından bezdiren, aşırı agresif Windows 10 güncellemesi politikası, Microsoft cephesine açılan bir tazminat davası ile yeniden gündeme geldi.



Pek çok kullanıcıyı hayatından bezdiren, aşırı agresif Windows 10 güncellemesi politikası, Microsoft cephesine açılan bir tazminat davası ile yeniden gündeme geldi.



Amerikanın Kaliforniya eyaletinde bir turizm bürosu sahibi, Windows 10 güncellemesinin işlerine sekte vurduğu gerekçesiyle, Microsoft'a dava açtı. Hali hazırda Windows 8.1 işletim sisteminden faydalanan Teri Goldstein isimli işletim sistemi kullanıcısı, bir turizm ajansının sahibi. Raporlama gerçekleştirdiği ve gerekli rezervasyonlar üstüne çalıştığı pek çok anda, “Hayır” seçeneği bulunmayan güncelleme teklifinin işlerini engellediğini iddia etti. Teri Goldstein, yaşadığı garip problemlere dem vurdu. Uyarılardan kurtulmak isteyen Teri Goldstein, 6 GB'lık ön paketi sabit diskine kurdu. Ama iddiasına göre, kendisi onay vermeden güncelleme işlemi başladı.



Windows 10 güncellemesi için iki seçenek var: Hemen indirip yükleyip, veya şimdi indirin ve hakkınızı rezerve edin. Uyarılardan kurtulmak için sadece rezerve opsiyonunu tercih ettiğinizi varsayalım. Microsoft, ilk bir kaç gün uysal davranacak ve “Hemen kurun” seçeneğini ortaya çıkarmayacaktır. Ne var ki, üstünden bir hafta geçmeden aralıksız uyarılarla karşılaşacaksınız.



Diyelim ki iki seçeneği de sürekli reddeden birisiniz. Siz de, kendinizi kurtulmuş ilan etmeyin zira Windows 8.1 güncelleme kutucuklarında, her nasılsa “default” olarak işaretlenen Windows 10 paketini, farkında bile olmadan indirebilirsiniz.



Teri Goldstein, bu uygulamanın bazı malware'lere benzer bir yapıda olduğunu iddiaları arasına koyarak, mahkemeye gitmişti. Mahkeme dün, kararını verdi ve Microsoft'un, söz konusu aboneye 10.000 dolar tazminat ödemesine hükmetti. Bu karar bir emsal teşkil eder mi, ederse sonuçları ne olur emin değiliz.



Windows 10 iyi bir işletim sistemi olabilir ama baskılar yüzünden, seveninden çok nefret edeni var. Pek çok kullanıcı, bu izinsiz açılan reklam kutucukları nedeniyle; otomatik güncellemeleri ve uyarıları bile kapatma yoluna gidiyor. Böylece; kullanıcılar kritik güvenlik güncellemelerinden faydalanmıyor ve sistem, zararlılara karşı her zamankinden de zayıf hale geliyor.



Yenilik çoğu zaman güzeldir ama zorla dayatılırsa, tüm anlamını yitirir.