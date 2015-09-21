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microsoft'un baskısı samsung'u çileden çıkardı!

MİCROSOFT'UN BASKISI SAMSUNG'U ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Redmondlu teknoloji devi Microsoft; Ativ Se'nin acısını Samsung'tan çıkarmaya devam ediyor.

Tarih : 21 Eylül 2015, 10:11
Puan Ver : Microsoft'un Baskısı Samsung'u Çileden Çıkardı!(10/10)8


Redmondlu teknoloji devi Microsoft; Ativ Se'nin acısını Samsung'tan çıkarmaya devam ediyor.



Samsung; Microsoft'un baskılarından bıktı; çünkü Office uygulamalarının akıllı telefonlar da zorla kullanıcılardan yetki istemesi Samsung'u kızdırmış durumda.



Bu baskıyı kaldırması için Microsoft ile dirsek temasına geçti. Bilindiği üzere Microsoft; Satya Nadella'ya özgün uygulamalarını kendisi dışındaki platformlara taşımaya başladı.



Özellikle taşınabilir cihazlardaki Office Rüzgârı şirketin hanesine olumlu olarak yansımış durumda. Microsoft ve Samsung; Galaxy S6 ve S6 Edge için OneNote, OneDrive, Skype uygulamalarını baştan tasarlamıştı.



Bu uygulamalar ve hizmetler; cihazlarda ön yüklü olarak yer alıyordu. Zorla Rıza Yetkisini Samsung; Microsoft ile anlaşarak çözdü.



Yeni çıkan 223 MB büyüklüğündeki güncelleştirme ile Zorla Rıza Yetkisi de kalkmış durumda. Siz de eğer Samsung Galaxy S6 ya da S6 Edge sahibiyseniz Office uygulamasını güncelleştirmenizde fayda var.



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